Caixão foi arremessado do carro funerário - Reprodução

Publicado 09/06/2022 19:16 | Atualizado 09/06/2022 19:23

Rio - Um carro colidiu com um veículo de funerária, na tarde desta quarta-feira (8), no cruzamento da Rua 33 com a Rua Douglas Marques Riente, no bairro Jardim Atlântico Leste, em Maricá. Com o impacto, um caixão que estava sendo transportado para um velório foi arremessado na via.

Um motorista, de 19 anos, ficou ferido e foi encaminhado pela Samu a um hospital da região. Não há informações sobre seu estado de saúde. O caixão foi retirado por outro carro e encaminhado ao Cemitério de Maricá.



Um homem que passava pelo local filmou a situação. O vídeo mostra o caixão na via e os dois veículos envolvidos no acidente. O jovem ferido também aparece na filmagem.



CONFIRA: