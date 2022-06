Camaronês estava no leme do navio com apenas uma mochila - Reprodução / Redes sociais

Publicado 09/06/2022 18:26 | Atualizado 09/06/2022 22:33

Rio - Um camaronês chegou no Rio de Janeiro depois de passar cerca de 20 dias escondido no leme de um navio cargueiro de bandeira das Ilhas Marshall. Ao chegar na Baía de Guanabara, ele carregava apenas uma mochila e foi alimentado pela tripulação da embarcação. Agentes da Polícia Federal retiraram o homem do compartimento no último sábado (4) e a Marinha do Brasil investiga o caso.

Ainda não há informações de como ele chegou no local. Antes de partir para o Brasil, o navio passou, há 16 dias atrás, pela cidade de Duala, em Camarões, onde fica o porto no Golfo da Guiné.

No domingo, o camaronês foi encaminhado para realizar um exame de detecção de doenças e o resultado não apresentou nenhum impedimento sanitário. Com isso, ele foi hospedado em um hotel na cidade pela empresa responsável pelo navio. A companhia também é encarregada pela deportação do estrangeiro, mas ainda não há uma previsão de data.

Em nota, a Marinha do Brasil informou que enviou uma equipe de inspeção naval assim que tomou conhecimento, mas o homem já havia sido retirado de bordo pela Polícia Federal. Além disso, foi instaurado um inquérito para apurar o caso.