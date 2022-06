Objeto de madeira que pertencia aos criminosos - Polícia Civil / Divulgação

Objeto de madeira que pertencia aos criminososPolícia Civil / Divulgação

Publicado 09/06/2022 20:36 | Atualizado 09/06/2022 20:53

Rio - Dois homens, identificados como Alessandro Oliveira dos Santos, de 41 anos, e Carlos Alberto Ribeiro, de 55, suspeitos de integrar uma milícia da Vila da Penha, Zona Norte do Rio, foram presos em flagrante na tarde desta quinta-feira (9). Com eles, os policiais aprenderam um porrete de madeira com a inscrição: "Se você estiver doente, eu sou a cura!'", em alusão a um filme do ator americano Sylvester Stallone.

De acordo com agentes da Delegacia de Repressão a Ações Criminosas Organizadas (Draco) a dupla extorquia barraqueiros e comerciantes da região. Na ação, além do material de madeira, foram apreendidos um bloco e um caderno contendo anotações financeiras, dois celulares e uma quantia de dinheiro em espécie.



Criminosos foram presos na Vila da Penha, Zona Norte Polícia Civil / Divulgação

A Draco afirmou que tanto a Zona Oeste, quanto a Baixada Fluminense e também a Zona Norte, estão sendo monitoradas diariamente com o objetivo de enfraquecer e liquidar toda e qualquer organização criminosa "que venha usurpar direitos dos cidadãos locais".