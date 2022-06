Rio de Janeiro - RJ - 04/12/2019 - Policia - Policiais civis, da Delegacia de Repressao as Açoes Criminosas Organizadas ( DRACO ), fizeram na manha de hoje uma operaçao no centro comercial da Uruguaiana, no centro do Rio - Foto Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 09/06/2022 18:17 | Atualizado 09/06/2022 18:28

Rio – Agentes da Polícia Civil e Militar realizaram, nesta quinta-feira (9), uma operação para reprimir a venda ilegal de aparelhos celulares roubados no Centro do Rio. A ação resultou na apreensão de 90 aparelhos que eram vendidos nas imediações do mercado popular da Uruguaiana, Central do Brasil e Arcos da Lapa. Segundo os agentes, 11 pessoas foram detidas.

Segundo as corporações, a operação pretende realizar ao longo dos próximos meses, diversas ações em conjunto e/ou isoladas, para combater o ciclo criminoso dos roubos e furtos ocorridos na região do Centro do Rio. A ação visa identificar e localizar quaisquer atividades relacionadas ao crime, desde o roubador e furtador, até receptadores e locais onde ocorrem os delitos.

Uma vez recuperados, os aparelhos apreendidos passam por uma criteriosa pesquisa para determinar de que maneira chegaram até os vendedores irregulares, pata determinar se são oriundos de crimes praticados na região do Centro ou de outras áreas da capital carioca.

As investigações seguem em andamento, para identificação e prisão de outros indivíduos que integram o esquema criminoso.