Publicado 10/06/2022 00:00

A situação da covid-19 será uma constante oscilação sem a consciência da população. E é papel da prefeitura agir de forma ativa na orientação, como um médico da família, e levar a vacina para quem possa ter esquecido.

A decisão do STJ, sobre planos de saúde, não afeta somente quem depende de tratamento alternativo em casos de câncer, doença rara ou transtorno do espectro autista, por exemplo. Contraria o avanço tecnológico, pois impede a cobertura de cirurgias robóticas, fora do rol da ANS.