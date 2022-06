Agentes estão na comunidade do Jacarezinho com o objetivo prender 'criminosos que persistem em atuar na região' - Reprodução TV Globo

Rio - Equipes da Polícia Militar estão em operação em diversas comunidades do Rio nesta sexta-feira. Desde cedo os agentes ocupam as favelas do Cinco Bocas, Jacarezinho e Acari, na Zona Norte; do Pavão-Pavãozinho e Cantagalo, em Copacabana, Zona Sul; do João XXIII, Chatuba, Conjunto Liberdade, São Fernando, Horto e Florestal em Santa Cruz, na Zona Oeste da cidade.

Policiais do 16°BPM (Penha), com apoio de unidades do 1° Comando de Policiamento de Área (CPA), estão na favela Cinco Bocas, em Brás de Pina, que faz parte do Complexo de Israel. Até o momento, seis criminosos foram presos e foram apreendidos dois rádios comunicadores, diversas unidades embaladas de maconha e cocaína, dois vidros de lança perfume e uma máquina de passar cartões.

De acordo com a corporação, na comunidade do Jacarezinho, que é atendida pelo Programa de Governo Cidade Integrada, o objetivo do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) é prender "criminosos que persistem em atuar na região". Em Acari, os agentes do 41° BPM (Irajá) atuam para prender bandidos, apreender armas e retirar barricadas da favela.

Em Santa Cruz, agentes do 27°BPM (Santa Cruz) percorrem as ruas das seis comunidades da região e conta com o apoio de unidades do 2° Comando de Policiamento de Área (CPA). O objetivo é prender envolvidos com o crime organizado local e roubos de veículos e cargas na região.

Equipes da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) estão nas comunidades do Pavão-Pavãozinho e Cantagalo para prender envolvidos com o crime organizado local e roubos de veículos na região.

