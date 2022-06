Material apreendido na casa de Sandro, localizada no bairro do Fonseca, em Niterói - Divulgação

Material apreendido na casa de Sandro, localizada no bairro do Fonseca, em NiteróiDivulgação

Publicado 10/06/2022 14:36

Rio - Um homem identificado como Sandro Valério Silva de Azevedo foi preso em casa, nesta quinta-feira (9), no bairro do Fonseca, em Niterói, por se passar por um policial penal. Em suas redes sociais, ele se identificava como agente, exibindo uniforme, distintivo e até uma arma. No entanto, segundo a Corregedoria da Polícia Civil e o Núcelo de Inteligência da Polícia Penal de Niterói, Sandro nunca fez parte do quadro de servidores da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) e a pistola era uma réplica.

Na web, Sandro também se apresentava como pastor e professor de jiu-jitsu e, em um perfil, dizia ter técnicas para desarmar quem carrega armas de fogo.

Na casa do suspeito, foram encontrados um uniforme de policial penal, distintivo, três réplicas de armas e coldres. O material foi encaminhado para exame pericial.