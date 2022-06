Setor de inteligência identificou que os paramilitares integravam uma organização criminosa financiada pelo foragido da justiça, Luís Antônio da Silva Braga, conhecido como "Zinho" - Divulgação

Publicado 10/06/2022 20:16

Rio – Agentes da Delegacia de Repressão a Ações Criminosas Organizadas (Draco) realizaram, nesta sexta-feira (10), uma ação para monitorar a atuação de milicianos que extorquiam moradores e comerciantes em Campo Grande, na Zona Oeste. A operação terminou com a prisão de Yuri Ricardo Pimenta de Araújo, 28 anos, por suspeita de constituição de milícia privada.



De acordo com os policiais, as investigações começaram após denúncias anônimas informarem que milicianos estavam exigindo dinheiro de donos de comércio e moradores. O setor de inteligência identificou que os paramilitares integram a organização financiada por Luís Antônio da Silva Braga, o "Zinho".



Yuri Ricardo foi preso próxima à viatura descaracterizada, quando monitorava os agentes. Ele foi preso em flagrante enquanto estava ao telefone, ditando a placa para outro homem. O celular do suspeito e um radiotransmissor foram apreendidos.