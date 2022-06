Crime teria acontecido no Colégio Estadual Duque de Caxias, localizado no bairro Engenho do Porto, em Duque de Caxias - Reprodução / Google Street View

Publicado 10/06/2022 18:46 | Atualizado 10/06/2022 18:51

Rio - A Polícia Civil investiga um crime análogo a estupro contra uma menina de 12 anos dentro de uma sala de aula. O caso teria acontecido nesta quinta-feira (9) no Colégio Estadual Duque de Caxias, no bairro Engenho do Porto, em Duque de Caxias, onde a jovem estuda. Outros três alunos, também menores de idade, teriam encurralado e abusado sexualmente da vítima.

A Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) já ouviu o depoimento de um dos suspeitos, da vítima, de uma testemunha e do professor que estava dando aula no momento em que o caso teria acontecido. O caso segue em investigação e é tratado como análogo a estupro porque os suspeitos são menores de idade.

Em nota, a direção da colégio informou que se reuniu, nesta sexta-feira (10), com os pais dos alunos envolvidos na situação. Além disso, afirma ter tomado as providências necessárias. "O registro de ocorrência foi realizado, uma sindicância já foi aberta e a equipe da Regional se encontra na escola para acompanhar o andamento do caso", completou.