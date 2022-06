Vetinho foi preso esta manhã (10), em um lava-jato na Penha - Divulgação

Publicado 10/06/2022 19:22 | Atualizado 10/06/2022 19:45

Rio - Com informações repassadas ao Disque Denúncia, policiais prenderam Julieverton Ferreira da Silva, o "Vetinho", acusado de ter assassinado Luciana Elias da Silva, de 32 anos, grávida de cinco meses e mãe de uma menina de 9 anos. Vetinho, foragido da Justiça da Paraíba, foi preso nesta sexta-feira (10) em um lava-jato na Penha, Zona Norte do Rio. A ocorrência foi conduzida para a 32ª DP (Taquara), onde foi cumprido mandado de prisão e recaptura.



O crime aconteceu em um bar na cidade de Guarabira (PB), em outubro do ano passado. Julieverton teria matado Luciana por "motivo fútil", já que a vítima saiu em defesa da companheira do criminoso, que puxava o seu cabelo. "Vetinho" era responsável pelo tráfico local e considerado um indivíduo de alta periculosidade pela polícia da Paraíba.

Julieverton foi preso pelo crime de homicídio qualificado, encaminhado para uma unidade prisional e agora aguarda decisão da Justiça. Vale ressaltar que ele estava em liberdade condicional por tráfico de drogas, com pena de sete anos de reclusão, quando cometeu o assassinato. No Rio de Janeiro, "Vetinho" morava no morro do Sereno, na Vila da Penha, Zona Norte, que pertence ao Complexo da Penha.

Policiais penais, coordenados pelo Diretor da Divisão de Busca e Recaptura (Recap/Seap), aturam juntamente com policias do Núcleo de Homicídios da cidade de Guarabira. Só em 2022, a Recap realizou 77 prisões, sendo 15 delas por violência contra mulher.