Justiça Federal do Rio de Janeiro proibiu a participação da PRF em operações fora das estradas federais - Reprodução/PRF

Justiça Federal do Rio de Janeiro proibiu a participação da PRF em operações fora das estradas federaisReprodução/PRF

Publicado 10/06/2022 22:00

Rio - O Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2) derrubou, nesta sexta-feira (10), liminar que impedia a Polícia Rodoviária Federal (PRF) de atuar em operações de segurança fora das estradas federais. No mês passado, a PRF participou de ação policial que terminou com 23 mortes na comunidade Vila Cruzeiro, na Zona Norte da cidade.

A decisão do TRF-2 atendeu a um pedido feito pela Advocacia Geral da União. Em sua decisão, o presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª região, Messod Azulay Neto, considerou a questão da segurança pública e citou como exemplo a operação policial na Vila Cruzeiro.

"Como bem salientado pela União Federal em sua peça vestibular, somente entre março de 2020 e março de 2022 as atuações conjuntas com a PRF, no estado do Rio de Janeiro, ultrapassaram o marco de 150 operações, sendo auxiliados mais de 15 órgãos de segurança pública diferentes do referido estado-membro, com o objetivo de enfrentamento ao crime, cumprimento de mandado, prevenção do trabalho escravo, segurança de autoridades, dentre outras diligências", argumentou Azulay Neto.

No início desta semana, a Justiça Federal do Rio de Janeiro proibiu a participação da PRF em operações fora das rodovias, o que atendeu um pedido do Ministério Público Federal.