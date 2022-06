Escola Villa-Lobos - Divulgação

Publicado 10/06/2022 19:13

Rio - Neste sábado (11), às 10h, a Escola de Música Villa-Lobos (EMVL), que é um espaço da Funarj, celebra os 70 anos de sua fundação com um bolo de três metros. Entre os destaques da programação comemorativa, na sede da escola, no Centro do Rio, estão:



• Coro infantil – Formado por 80 crianças do Curso de Formação Musical que cantarão duas cirandas do Recife e Doeba.



• Coro Madrigal – Com 50 alunos, cantando duas canções tradicionais.

• Coro e câmara – Formado por 30 alunos que apresentarão duas músicas que compõem o repertório de um espetáculo em homenagem a Caetano Veloso.



• Fina Batucada – A Bateria Feminina comandada pelo Mestre Riko vai apresentar ritmos brasileiros.



A função social da EMVL é oferecer o ensino musical para a população fluminense por meio de cursos de formação e livre, além da formação técnica-profissional em nível médio por meio de curso técnico profissionalizante. A instituição possui sua sede situada no Corredor Cultural do Centro (Rua Ramalho Ortigão, 9), e também possui, em seus Polos Avançados pelo interior do estado, nos municípios de Armação dos Búzios, Cachoeiras de Macacu, Conceição de Macabu, Miracema, Paracambi e Teresópolis.



Segundo semestre

A comemoração dos 70 anos seguirá ao longo do segundo semestre. A EMVL prepara uma série de atrações em teatros e salas de concerto do Rio. Também está sendo produzido um documentário com depoimentos de músicos, entre ex-alunos e professores, com passagem marcante pelos corredores da instituição, como o flautista e diretor José Maria Braga, o regente e membro da Academia Brasileira de Música, Aylton Escobar, os professores Henrique Lissovsky, Mestre Riko, Eliseu Moreira, Clarisse Grova, dentre outros, e ex-alunos de destaque, como Roberto Frejat, Jorge Vercillo e Jonathan Ferr, e o mais antigo de todos, o luthier José Vieira, de 93 anos.