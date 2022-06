Renata Couto, de 43 anos, esteve em uma unidade da Cidade Nova para se imunizar nesta sexta-feira - Marcos Porto / Agência O Dia

Publicado 10/06/2022 17:40

Rio - Um dia após o Estado do Rio ter registrado o maior número de internados com covid-19 em quatro meses, o DIA foi ao Centro Municipal de Saúde Marcolino Candau, na Cidade Nova, acompanhar o andamento da vacinação contra a doença. A engenheira Érica Leite, de 49 anos, esteve no local e falou à reportagem que tomou a quarta dose do imunizante, além da vacina contra a influenza.

"Como eu trabalho com o público, busco ficar sempre na ativa. Hoje tomei a Astrazeneca e foi muito tranquilo de vacinar. Alguns colegas estão afastados porque contraíram a covid. Também tenho uma filha asmática e uma mãe diabética, então todo cuidado é pouco. Não me sentiria confortável em ser o 'vetor' caso alguma delas pegassem", afirmou.

Já Renata Couto, de 43, que também esteve na mesma unidade de saúde, disse que foi até lá apenas para reforçar a vacinação contra o coronavírus. "Eu vim aqui e tomei a Pfizer. Foi tudo super bem organizado. Não demorei na fila. Indico que as pessoas venham se imunizar".

Sobre os testes contra a covid-19, vale lembrar que cerca de 450 mil deles estão sendo distribuídos aos municípios que solicitarem. A medida tem como objetivo tornar o diagnóstico acessível a todos que procurarem os serviços de saúde pública e manter o monitoramento do cenário epidemiológico da doença no estado.

Além disso, a realização do exame permite que, nos casos confirmados, as medidas de contenção sejam adotadas, evitando a transmissão do vírus.

Importância de completar esquema vacinal

A 4ª edição do Panorama Covid-19, divulgada nesta sexta-feira (10) pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), mostrou um cenário com tendência de crescimento dos indicadores precoces da doença, mas com solicitações de leitos ainda em patamares baixos. A análise considera os dados registrados na semana de 29 de maio a 5 de junho.

"Convocamos a população para que retorne aos postos para completar o esquema vacinal. Quem ainda não tomou a primeira dose ou as doses de reforço deve fazer isso o quanto antes. As vacinas são seguras e a forma mais eficaz que temos para evitar casos graves e óbitos pela covid-19", alertou o secretário de Estado de Saúde, Alexandre Chieppe.

De acordo com a SES, os atendimentos a casos de síndrome gripal nas Unidades de Pronto Atendimento do estado (UPAs) aumentaram 14% em relação à semana anterior. Na semana de 22 a 28 de maio, a média diária de atendimentos foi de 428, sendo 263 pediátricos. Já entre os dias 29 de maio a 5 de junho, a média foi de 489 atendimentos, sendo 256 de pediatria.

Na última semana, foram realizados em média 10 mil testes por dia, sendo a positividade de 28%. Em relação ao RT-PCR, estão sendo analisados em média mil exames por dia, com positividade de 23%.