Integrantes de quadrilha que rouba joalherias observa vitrine de loja assaltada no RioReprodução/Polícia Civil

Publicado 10/06/2022 17:03

Rio - A Polícia Civil do Rio identificou integrantes de uma quadrilha especializada em assaltos a joalherias e lojas de telefones celulares. Quatro homens que participaram de um assalto a uma joalheria em um shopping, no Cachambi, na Zona Norte do Rio, em 2020, foram indiciados por furto e associação criminosa pela 23ª DP (Méier). Para conseguir entrar na joalheria e depois furtar cerca de R$ 350 mil em joias, um dos ladrões do grupo usou os tubos de ventilação do shopping.

De acordo com os investigadores, o crime ocorreu em agosto de 2010. Na ocasião, conforme a proprietária da joalheria, 948 peças diversas entre joias em ouro e relógios de diversas marcas foram furtados. Imagens do circuito interno de segurança do shopping foram analisadas pelos policiais civis. Para identificar os ladrões, os agentes fizeram várias diligências, inclusive fora do Rio, além de um trabalho integrado de inteligência da polícia carioca com a Polícia Civil dos Estados de Goiás e do Distrito Federal.

Um dos assaltantes, que era menor de idade, foi filmado abrindo gavetas e furtando joias. Depois de cometer o crime, ele fez o caminho de volta pelos tubos de ventilação e esperou o shopping reabrir, no dia seguinte. As câmeras de segurança filmaram os bandidos andando pelos corredores do shopping. Segundo os investigadores, eles observaram a joalheria durante dois dias. Imagens do circuito de segurança mostram quando dois deles pararam em frente à loja e olharam a vitrine.

As investigações apontaram que a quadrilha é formada por quatro homens, de Goiás e do Distrito Federal. Conforme a Polícia Civil do Rio, eles têm antecedentes na prática de crimes semelhantes ao que ocorreu no shopping do Rio. Os ladrões “possivelmente constituem apenas uma célula de uma organização criminosa de atuação nacional, especializada em crimes contra o patrimônio, especialmente em face a joalherias e lojas de telefones celulares”, diz a Polícia Civil.

Ainda conforme os policiais civis, pelo menos outros três shoppings foram alvo do grupo criminoso nas cidades do Rio e de Brasília. Eles foram identificados como Luiz Felipe Santana Batista, de 29 anos, Pedro Henrique Aguiar, de 23 anos, e Bruno de Jesus, de 31 anos, além do que era menor quando ocorreu o crime.