Publicado 10/06/2022 20:20 | Atualizado 10/06/2022 21:57

Rio - Um criminoso, que não teve o nome divulgado, foi morto na noite desta sexta-feira (10), na Rua Barão do Bom Retiro, no Grajaú, Zona Norte da cidade, após tentar assaltar um policial civil. De acordo com as primeiras informações, o bandido se passava por entregador de aplicativo para roubar as vítimas.

Procurada pelo DIA, a Polícia Militar informou que equipes do 6º BPM (Andaraí), chegaram a ir até o local para a ocorrência, mas já encontraram o homem sem vida. Com ele, os agentes apreenderam uma arma falsa, três celulares e uma motocicleta que era usada para praticar os crimes.

A reportagem tentou contato com a Polícia Civil para comentar sobre o caso, mas não recebeu retorno até a publicação desta matéria. O crime será investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital.