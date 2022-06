Rio entra em estágio de mobilização após registros de chuva - Arquivo / Fabio Costa / Agência O Dia

Publicado 10/06/2022 18:46

Rio - O Centro de Operações da Prefeitura do Rio informou que o município entrou em estágio de mobilização às 18h desta sexta-feira (10), devido à previsão de chuva moderada para as próximas horas. De acordo com o Alerta Rio, núcleos de chuva atuam sobre a Zona Oeste e ocasionam chuva moderada avançando para as outras regiões na cidade.

O estágio de mobilização é o segundo nível em uma escala de cinco e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade. Há possibilidade de nova mudança de estágio devido à chuva e/ou outros fatores.

Os modelos numéricos de previsão do tempo estimam que chova 15 mm nesta sexta e 10 mm no sábado, média para toda a cidade. Em relação às temperaturas, a máxima desta sexta será de 26°C e a mínima de 19°C. Já no sábado, haverá acentuado declínio, com máxima prevista de 22°C e mínima de 16°C.

Ainda de acordo com o sistema de meteorologia, entre domingo e segunda-feira, o céu irá variar de nublado a parcialmente nublado e não há previsão de chuva. As temperaturas se manterão amenas e os ventos estarão moderados a fortes, com máximas de 24º C e mínima de 12º C.