Agentes da Segurança Presente apreendem espingarda deixada por mulher em altar de igreja em São GonçaloDivulgação

Publicado 10/06/2022 17:53

Rio - Uma mulher, ainda não identificada, deixou uma espingarda de pressão de ar comprimido no altar da Igreja São Pedro de Alcântara, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. O caso aconteceu por volta das 7h55 do sábado (4), mas a Polícia Civil só tomou conhecimento do fato na noite de quarta-feira (8), após um padre da matriz acionar a Polícia Militar. A 74ª DP (Alcântara) apreendeu o armamento.

As imagens das câmeras de segurança da igreja flagraram toda a ação da mulher, que não fez questão de esconder a espingarda. Inicialmente, ela entra pela porta lateral da igreja sozinha, se dirige até ao centro do salão principal e sobe as escadas em direção ao altar. Logo depois um casal entra na igreja e se depara com a cena. O homem chega a parar para ver o que a mulher iria fazer, mas logo disfarça e entra para um local anexo ao salão principal.

A suposta fiel deixa a arma em cima do altar e vai em direção à porta de saída. O casal também sai da igreja ao mesmo tempo, mas não parece estar junto da mulher.

Veja o vídeo:

Mulher deixa espingarda em igreja de São Gonçalo.



Divulgação#ODia pic.twitter.com/bX6SBoElaE — Jornal O Dia (@jornalodia) June 10, 2022

Segundo os agentes da Operação São Gonçalo Presente, um padre da matriz solicitou auxílio para retirar o armamento do local. Os militares levaram a arma à 74ª DP, que determinou a apreensão do material.

Procurada, a Igreja São Pedro de Alcântara ainda não se pronunciou sobre o ocorrido.