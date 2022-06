Martha Maria Lopes Pontes, de 77 anos, e Alice Fernandes da Silva, de 51, foram encontradas carbonizadas e com os pescoços cortados em um apartamento no bairro do Flamengo, na Zona Sul - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 10/06/2022 17:19 | Atualizado 10/06/2022 17:32

Rio - A Polícia Civil prendeu na tarde desta sexta-feira (10), em Acari, na Zona Norte do Rio, um homem apontado como um dos suspeitos de assassinar a diarista Alice Fernandes da Silva, de 51, e a patroa, Martha Maria Lopes Pontes, de 77 anos . O segundo suspeito já foi identificado e a sua prisão será solicitada à Justiça. A informação foi confirmada pelo delegado Alexandre Herdy, titular da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

O suspeito foi localizado com drogas por policiais da 27ª DP (Vicente de Carvalho) e levado para a DHC. A identidade do homem ainda não foi divulgada.



O crime aconteceu em um apartamento no Flamengo, Zona Sul do Rio, na tarde desta quinta-feira (9). As vítimas foram encontradas carbonizadas e com os pescoços cortados. A DHC trabalha com a hipótese de que dois pintores que trabalharam recentemente em uma obra no imóvel de Martha sejam os responsáveis pelo crime. A família também acredita nessa versão.

À reportagem de O DIA, uma mulher que preferiu não se identificar, disse que Martha estava brigada com dois rapazes que teriam pintado alguns cômodos de sua casa dias antes de acontecer o crime. "Não foi assalto. Eles não levaram nada. Ela [Martha] brigou com os pintores que trabalharam aqui [no prédio]. A gente ainda não sabe o motivo da briga", afirmou.

Nesta sexta, o jornal 'O Globo' divulgou imagens da câmera de segurança do elevador do prédio da idosa onde aparecem os dois pintores. Os suspeitos estiveram no imóvel às 13h34 da quinta-feira (9), dia do crime.