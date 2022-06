Messer foi capturado por agentes da PF em um flat na capital paulista - Divulgação / Polícia Federal

Publicado 10/06/2022 17:50

Rio - Dario Messer, conhecido como o "doleiro dos doleiros", foi condenado em segunda instância pela 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2), na quarta-feira (8), a 13 anos de prisão em regime inicial fechado pelo crime de lavagem de dinheiro, no processo da Operação Marakata, desdobramento da Lava Jato no Rio. O Supremo Tribunal da Justiça (STJ) já havia determinado a prisão domiciliar, desde abril de 2020, por ele pertencer ao grupo de risco para a covid-19 . Messer também faz uso da tornozeleira eletrônica.