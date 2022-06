Passageiros do ônibus foram assaltados nesta manhã - Polícia Civil / Divulgação

Passageiros do ônibus foram assaltados nesta manhãPolícia Civil / Divulgação

Publicado 10/06/2022 17:18 | Atualizado 10/06/2022 17:23

Rio - Agentes da 52ª DP (Nova Iguaçu) prenderam na manhã desta sexta-feira (10) Emanuel da Silva Santos, de 23 anos, suspeito de assaltar passageiros de um ônibus da linha 120T Itaguaí (Via Nova Iguaçu), da viação Via Flores, na Avenida Abílio Augusto Távora, na Baixada Fluminense.

De acordo com a Polícia Civil, uma equipe fazia patrulhamento pela região quando foi alertada sobre o roubo. Após buscas, o homem foi encontrado com uma arma falsa, dinheiro, cartões e celulares das vítimas. Ao ser levado para a delegacia, ele foi reconhecido pelo motorista do veículo.

Pertences encontrados com o criminoso Polícia Civil / Divulgação

Emanuel foi preso e responderá por roubo. Contra ele já havia outros mandados de prisão pelo mesmo crime. Os pertences dos passageiros foram recuperados.