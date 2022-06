Ainda não há informação do que pode ter causado incêndio - Reprodução / Redes sociais

Publicado 10/06/2022 15:44 | Atualizado 10/06/2022 15:48

Rio - Um caminhão pegou fogo na tarde desta sexta-feira (10), na altura do vão central da Ponte Rio-Niterói, sentido Niterói. Ainda não informações sobre o que causou o acidente. Ninguém ficou ferido. A Ecoponte informou que as chamas foram controladas pela brigada de incêndio da via expressa, mas uma faixa segue interditada para a remoção do veículo. Com isso, a previsão de travessia no sentido Niterói é de uma hora.

O fluxo lento refletiu na região da saída do Rio, próximo à ponte. Na Linha Amarela, o sentido Fundão também foi afetado pelo trânsito na altura de Bonsucesso. Já na Linha Vermelha, houve lentidão na altura da Ilha do Fundão.

Motoristas que passavam pelo local se assustaram e compartilharam vídeos da situação nas redes sociais. Além disso, pessoas que estavam na barca em direção a Niterói também filmaram o transtorno.

*PONTE | ATENÇÃO MOTORISTAS:*

sentido Niterói interditado devido a incêndio em um caminhão. Equipes da concessionária no local. Adie o acesso à Ponte. pic.twitter.com/1XVAlQuTGk — Ação e Reação (@reacao_acao) June 10, 2022