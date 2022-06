Movimentação no comércio popular da Saara, no Centro do Rio - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Movimentação no comércio popular da Saara, no Centro do RioReginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 10/06/2022 14:53 | Atualizado 10/06/2022 15:41

Rio - A estação Presidente Vargas do metrô, localizada no Centro do Rio, ganhou um novo nome. A Saara, centro de comércio popular tradicional do Rio, dá novo nome ao local, que passa a se chamar Estação Saara - Presidente Vargas. A lei, de autoria do deputado Alexandre Knoploch (PSC), foi sancionada pelo governador Cláudio Castro e publicada no Diário Oficial desta sexta-feira (10).

Pertencente às linhas um e dois do metrô, a estação é um ponto estratégico de comércio da região central da capital do estado - Polo Saara (Sociedade dos Amigos da Rua da Carioca e Adjacências). O objetivo da mudança é valorizar a história do local.



"Quem caminha pelas ruas da Saara, no Centro da cidade do Rio de Janeiro, nem sempre conhece suas origens e sua história. Vemos como muito justa a mudança do nome do acesso da estação Presidente Vargas, localizada na Rua da Alfândega para estação Saara", justificou o autor.

Localizado no centro histórico do Rio, o Polo Saara é considerado o maior shopping a céu aberto do estado. Formado por 11 ruas nas adjacências da Rua da Alfândega, reúne mais de 800 lojas. A região foi originalmente ocupada por imigrantes de diferentes nacionalidades no final do século XIX, que montaram pequenos negócios para o sustento de suas famílias.

A arquitetura antiga das lojas que compõem o Polo ainda está preservada, mantendo a mesma aparência da época. Neste ano, a Saara completará 60 anos.

No último ano, uma outra estação de metrô também teve alteração em seu nome. A Estação Botafogo passou a se chamar Botafogo/Coca-Cola, por conta de uma parceria entre a empresa e a MetrôRio, responsável pelo transporte.