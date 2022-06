Metrô funcionará normalmente neste fim de semana - Divulgação

Metrô funcionará normalmente neste fim de semanaDivulgação

Publicado 10/06/2022 14:27

Rio - Neste sábado (11) e domingo (12), o MetrôRio anunciou que vai funcionar normalmente, com a grade do final de semana, com transferência na estação Estácio. No entanto, em algumas estações, haverá alterações e reforço do efetivo de segurança e de operadores por conta de um evento em Copacabana, na Zona Sul, e de partidas de futebol no Maracanã.

No sábado, a recomendação da concessionária para os clientes que vão participar do "Esperança Rio", que vai reunir nomes da música gospel na Praia de Copacabana, a partir das 16h, é que utilizem as estações Cardeal Arcoverde e Siqueira Campos na ida ao evento.

Na Siqueira Campos, o acesso A, na Rua Siqueira Campos, vai funcionar normalmente das 5h até as 17h. A partir deste horário até meia-noite, será utilizado somente para a saída de clientes. Já o acesso B, na Rua Figueiredo Magalhães, vai funcionar de meio-dia às 17h para embarque e desembarque, mas, entre 17h e meia-noite, vai concentrar as entradas de clientes na estação.

Na Cardeal Arcoverde, os acessos A e B vão funcionar normalmente das 5h às 17h. Porém, das 17h até meia-noite, o acesso A, na Praça Cardeal Arcoverde, ficará disponível apenas para embarque de passageiros com cartões pré-adquiridos ou pagamento por aproximação. Já o acesso B, na Rua Tonelero, vai funcionar só para desembarque neste mesmo período.

As bilheterias da estação Cardeal Arcoverde serão fechadas após às 17h, por conta da grande movimentação de passageiros na saída do show, mas serão aceitos pagamentos com os cartões pré-adquiridos ou por aproximação. Em caso de necessidade de compra de bilhetes, depois desse horário, a orientação é seguir até a Siqueira Campos, no acesso B. Por isso, a concessionária recomenda a compra de cartões de forma antecipada.

Tanto na Cardeal Arcoverde quanto na Siqueira Campos haverá grades de controle de fluxo de passageiros para direcionar o público, auxiliando o embarque e desembarque. Para retorno, ao término do "Esperança Rio", a Concessionária pede que os clientes deem preferência pelo embarque na estação Siqueira Campos, pelo acesso B.

Esquema para partidas de futebol no Maracanã

Ainda no sábado, acontece o jogo entre Fluminense e Atlético Goianiense, a partir das 19h, no Maracanã. A partida é válida pelo Campeonato Brasileiro, na temporada de 2022.

Já no domingo (12) será a vez do Vasco enfrentar o Cruzeiro, às 16h, também no Maracanã, em jogo válido pela 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Para as duas competições, o MetrôRio vai reforçar o efetivo de segurança e de operadores de estação, principalmente nas estações próximas ao estádio.

A concessionária sugere ainda que os torcedores se programem e antecipem a chegada ao estádio do Maracanã. É importante verificar também qual é a estação mais próxima de cada setor do estádio.

Quem tem ingressos para acesso nos portões A, B e C (Oeste e Sul) deve desembarcar na estação Maracanã (Linha 2). Já para quem tem bilhetes para o portão D, E e F (Leste e Norte), o MetrôRio indica que o desembarque seja feito na estação São Cristóvão (Linha 2).

Cartão Giro e pagamento por aproximação

A concessionária recomenda ainda que os clientes comprem e recarreguem seus cartões de passagem Giro, unitário do MetrôRio ou o Riocard Mais com antecedência, priorizando também comprar a volta antecipada, o que facilita a entrada no sistema. Os clientes também podem usar seus cartões Visa e Elo em carteiras digitais como Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay para pagamento da tarifa por aproximação.