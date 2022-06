A influenciadora digital Aline Borel foi encontrada morta a tiros em Araruama - Reprodução

Publicado 10/06/2022 14:32 | Atualizado 10/06/2022 14:39

Rio - Traficantes acusados de matar a influenciadora digital e cantora Aline Borel, de 28 anos , teriam cometido o crime por acreditar que ela estava envolvida com milicianos que tentavam se instalar em Araruama, na Região dos Lagos. A informação foi confirmada pela Polícia Civil, que encerrou o inquérito do caso nesta sexta-feira (10). À época do crime, Aline foi encontrada morta em uma praia da região, com dois tiros no rosto.De acordo com as investigações, os criminosos mataram a blogueira por causa de uma suposta amizade da vítima com homens que seriam ligados a uma milícia. Para os traficantes, ela seria uma espécie de "olheira" ou "informante". No entanto, a polícia descartou esta última hipótese.O delegado da 118ª DP (Araruama), Filipi Poeys Lima, contou aquequatro homens, já presos, foram autuados por homicídio triplamente qualificado. Segundo Lima, todos tinham envolvimento com o tráfico de drogas em Araruama.Luiz Henrique Mota Fersura, Natanel dos Santos Nunes, João Vitor Fernandes dos Santos e Ricardo Santos Oliveira vão responder pelo assassinato; Ricardo é apontado como o autor dos disparos que mataram Aline.Os policiais civis também fizeram uma operação em endereços ligados aos bandidos no bairro do Corte, onde foi apreendida uma das motocicletas utilizadas para levar a vítima até o local da execução e a arma utilizada no crime, um revólver calibre 38.