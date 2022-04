A influenciadora digital Aline Borel foi encontrada morta a tiros em Araruama - Reprodução

Publicado 22/04/2022 13:45 | Atualizado 22/04/2022 15:17

Rio - A cantora e influenciadora digital Aline Borel, de 28 anos, foi encontrada morta com duas marcas de tiros nesta quinta-feira (21) em Araruama, na Região dos Lagos do Rio. A morte de Aline repercutiu nas redes sociais da influenciadora. Depois da morte da cantora, foi criada uma página em rede social pedindo por justiça.

As investigações estão em andamento na 118ª DP (Araruama)para esclarecer as circunstâncias do caso. A perícia foi feita no local e constatada a presença de duas perfurações causadas por arma de fogo no corpo da vítima. Familiares foram ouvidos. Há informações de que os tiros foram dados no rosto de Aline.

Conforme a Polícia Militar, policiais militares do 25ºBPM(Cabo Frio) foram à Rua Dr. Leal, na Praia do Dentinho, em Araruama, onde encontraram o corpo. A área foi isolada e a acionada. A morte está sendo investigada pela 118ª DP (Araruama). De acordo a Polícia Civil, as investigações estão em andamento para esclarecer as circunstâncias do caso.

Pelas redes sociais, amigos e fãs de Aline lamentaram a morte prematura da cantora. Outras pessoas pedem por justiça.

“Notícia mais triste do dia pra mim! Que Deus conforte o coração da família e que a nossa Aline esteja em um lugar bem melhor que o nosso agora! Te amo pra sempre, Aline!”, escreveu um amigo.

Outro internauta falou sobre a brutalidade da morte: “Meu deus Aline, muito triste saber da sua partida de forma tão bruta. Toda a minha solidariedade para a família e amigos. Descanse em paz lenda!”.

Em abril de 2017, a família de Aline fez uma postagem em rede social dizendo que a influenciadora se afastaria da internet. “Como muitos sabem, a Aline sofre de depressão há alguns anos, faz tratamento psiquiátrico e depende de remédios para ficar bem. Quando ela voltou para as redes, ela já tinha passado por recaídas, mas estava bem de saúde. Porém, a depressão é cruel e ela teve uma recaída séria, que levou a um surto. A Aline não faz uso de nenhum tipo de droga, que fique claro”, informava a publicação.

Em seu perfil, Aline se dizia fã de “músicas e da vida”. Em uma das fotos, ela aparece ao lado da atriz Maisa. Na ocasião, a influenciadora escreveu: “Um dia pra guardar na memória e nunca mais esquecer”.