Os servidores foram divididos em cinco equipes para atuação em pontos mais críticos - Divulgação

Publicado 03/06/2022 14:05

Rio - Os 16 agentes da Defesa Civil já estão de volta ao Rio após intenso trabalho de ajuda à população de Recife, severamente atingida por fortes chuvas desde o dia 25 de maio. O embarque para a capital pernambucana ocorreu no sábado (28) à noite e as ações foram iniciadas na madrugada de domingo. O desastre, provocado pelas chuvas que atingiram o estado de Pernambuco, é agora o segundo maior da história local. Ao todo, 9,3 mil pessoas estão desabrigadas e 31 municípios já declararam situação de emergência. Ao todo, são 128 mortos na tragédia. O anúncio do envio de ajuda aconteceu após contato do prefeito do Rio, Eduardo Paes, com o prefeito de Recife, João Campos, no sábado. Durante o período, os agentes deram suporte nos atendimentos feitos pela Defesa Civil de Recife aos cidadãos de áreas mais afetadas. O subsecretário de proteção e Defesa Civil, Rodrigo Gonçalves, coordenou as equipes nesses três dias de ação."Recebemos o aviso por volta das 15h45 de sábado e às 18h os 16 servidores, todos voluntários, já estavam disponíveis e prontos para se deslocarem para Recife. Chegamos lá com a cidade ainda recebendo muita chuva. Conseguimos atuar em todas as regiões, principalmente na Área Sul, que foi uma das mais atingidas, e participamos ativamente das vistorias, da remoção de pessoas de áreas de risco e na busca por desaparecidos", destacou o subsecretário.Os servidores foram divididos em cinco equipes para atuação em pontos mais críticos e demandas emergenciais, principalmente em locais que sofreram deslizamentos. Entre a manhã de domingo (29) e a manhã de quarta-feira (1) foram atendidas 347 ocorrências que resultaram em 193 vistorias, 105 isolamentos de áreas com risco e na interdição de 49 imóveis que apresentavam problemas estruturais. Os servidores retornaram ao Rio de Janeiro na tarde de quarta-feira (1).Além da disponibilização de pessoal, a Prefeitura do Rio também enviou 3,8 toneladas de donativos, como colchões, colchonetes, cobertores e cestas básicas, que foram arrecadados pela Secretaria de Assistência Social. Toda a logística de distribuição desses materiais foi operacionalizada pelos servidores da Defesa Civil do Rio. Gonçalves destacou, ainda, a situação que mais marcou os servidores durante o trabalho de ajuda humanitária.