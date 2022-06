Jardim Monte Verde, local mais afetado pelas chuvas - Sergio MARANHAO / AFP

Publicado 03/06/2022 08:42 | Atualizado 03/06/2022 08:54

O Corpo de Bombeiros localizou, nesta sexta-feira, 03, a última vítima desaparecida nos deslizamentos do Grande Recife, em Pernambuco. Identificada como Mercia Josefa do Nascimento, de 43 anos, ela foi soterrada no dia 28 de maio, após a queda de uma barreira no bairro Areeiro, em Camaragibe. Agora, são 128 mortos na tragédia.