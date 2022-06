Data tem como objetivo exaltar a união entre as torcidas e combater a violência nos estádios - Paula Reis/C.R. Flamengo

Data tem como objetivo exaltar a união entre as torcidas e combater a violência nos estádiosPaula Reis/C.R. Flamengo

Publicado 03/06/2022 13:14

Rio - O calendário oficial do Estado de Rio de Janeiro passa a contar, a partir de agora, com o Dia das Torcidas Organizadas, a ser comemorado, anualmente, em 13 de dezembro. É o que prevê a Lei 9.700/22, sancionada pelo governador Cláudio Castro, com o objetivo de exaltar a união entre as torcidas e combater a violência nos estádios.

"Não importa o time: as torcidas organizadas, quando se mobilizam e se aproximam por um bem maior, dão um exemplo de força a todo o público. E mostram ainda que o futebol é um esporte saudável e também um caminho para o desenvolvimento de nossos jovens", declarou Cláudio Castro.



A data escolhida tem um motivo: foi o dia de fundação da Associação Nacional das Torcidas Organizadas. O texto foi publicado nesta quinta-feira (02/06) em edição extraordinária do Diário Oficial.