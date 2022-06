Drogas também eram repassadas por cano PVC - Divulgação

Publicado 03/06/2022 21:29 | Atualizado 03/06/2022 22:57

Rio - Equipes do Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPTur), com apoio da Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat), prenderam quatro criminosos na noite desta sexta-feira (3), na Lapa, na região central do Rio. De acordo com a delegada da Deat, Patrícia Alemany, que investiga o caso, os bandidos montaram um esquema de venda de drogas na Rua Joaquim Silva. Os acusados usavam um cano de PVC ou sacos plásticos com cordas para passar a droga ao comprador. Eles tinham como base de apoio casarões e pontos comerciais da região.

Vídeo flagra traficantes repassando drogas por saquinhos com corda na Lapa.



"Para disfarçar o tráfico, eles usam cortiços e casas e descem os entorpecentes pelo cano ou por uma cordinha com um saquinho. Dentro disso, vai a droga e o dinheiro [do comprador]. Nós prendemos criminosos hoje, mas estamos investigando mais envolvidos", disse a delegada.

Ao todo, a ação, nomeada de Operação Colmeia, mobilizou 60 policiais. As investigações tiveram início há quatro meses. Os agentes identificaram que o grupo de traficantes tem atuação no Morro dos Prazeres.

"A Lapa é um ponto de grande tradição cultural, um clássico da cidade. Hoje é muito visitado por turistas e moradores por suas atrações culturais. Mas, temos essa prática criminosa que incide em outros delitos. E os criminosos se utilizam de casas abandonadas, porque não têm uma ocupação regular e se refugiaram ali nesses imóveis para atuar na região", afirmou o comandante do BPTur, tenente-coronel Robson Cardeal.