Covid-19 já responde por 59,6% dos casos de SRAG em todo país - Reprodução

Publicado 03/06/2022 20:42 | Atualizado 03/06/2022 20:45

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) registrou, nesta sexta-feira (3), a confirmação de 4.528 novos casos e nenhuma morte por covid-19 nas últimas 24 horas. No total, foram contabilizados, até o momento, 2.208.212 casos e 73.830 óbitos.



A mediana do tempo de espera entre a solicitação até a reserva na enfermaria está em duas horas e meia. Já nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI), a espera é de uma hora. A SES ainda não informou o motivo da falta de alteração no número de óbitos pelo segundo dia consecutivo do Painel Coronavírus.

A taxa de ocupação das enfermarias e das UTIs não foram atualizadas. Apesar disso, o Painel mostra que 684 pessoas se recuperaram da doença nas últimas 24 horas. Desde o início da pandemia, 2.112.103 pacientes se recuperaram da doença.



Postos têm alta procura por vacinas e testes



As unidades de Atenção Primária do Rio registraram alta procura dos cariocas nesta terça-feira. Na Policlínica Hélio Pellegrino, na Praça da Bandeira, Zona Norte, grandes filas se formaram na busca por testes e vacinas contra a covid-19 e a gripe. Hoje, a cidade passou a aplicar a segunda dose de reforço em adultos com 50 anos ou mais. O grupo, que tem a maior adesão da terceira dose, com 76% contemplado, também se mostrou presente no início da nova fase da campanha.



Neste sábado (4), será realizado o Dia D de vacinação contra a gripe na cidade do Rio. O imunizante será disponibilizado para toda a população carioca, a partir dos seis meses de idade. Antes, a vacina era aplicada somente nos grupos prioritários. A decisão vem na esteira da baixa adesão, já que menos de 50% do público-alvo se vacinou.



A imunização ficará disponível até o fim do estoque, que tem cerca de 1 milhão de doses. Além disso, o Dia D também vai aplicar vacinas contra a covid-19, para todos os grupos aptos a receber qualquer uma das quatro doses, e contra o sarampo para crianças de seis meses a quatro anos. As unidades que vão aplicar as doses podem ser consultadas no site da Secretaria Municipal de Saúde.