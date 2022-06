O uso de máscaras volta ser recomendado em alguns municípios do Rio - Foto/Divulgação

Publicado 03/06/2022 18:19 | Atualizado 03/06/2022 18:34

Rio- Os casos de covid-19 têm aumentado no estado do Rio de Janeiro. A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) confirmou, nesta quinta-feira (2), mais de 5 mil novos casos nas últimas 24 horas . Com isso, alguns municípios passaram a retomar a recomendação do uso de máscaras de proteção.

O prefeito da capital, Eduardo Paes, voltou a recomendar o uso de máscaras para pessoas idosas, com comorbidades e alunos da rede pública e privada durante uma coletiva na quinta-feira (2), onde apresentou o cenário epidemiológico da capital. A taxa de ocupação dos leitos de internação no Rio está em 97%.

A Prefeitura de Nova Iguaçu informou que também recomenda o uso de máscaras faciais nas unidades de saúde e nas 143 escolas da rede municipal, por conta das salas de aula serem locais fechados. A medida vale a partir desta sexta-feira (3).



"Essa medida é uma recomendação e não uma determinação, uma obrigação, mas espero que as pessoas sigam a recomendação pelo bem de todos", explicou o prefeito de Nova Iguaçu, Rogerio Lisboa.

Já a Prefeitura de Niterói, recomendou o uso apenas para aqueles que apresentarem sintomas, assim como para quem teve contato com caso positivo, além dos imunossuprimidos e gestantes. A Secretaria Municipal de Saúde informou que segue monitorando os casos de Covid-19 na cidade e que no momento, o aumento dos casos ainda não refletiu em internações e óbitos pela doença e que por isso, não vê necessidade do retorno do uso obrigatório da máscara para a população em geral.



Em relação às escolas, o município disse que possui o Plano de Vigilância Escolar com medidas de segurança para reduzir os efeitos da covid-19, construído em conjunto com a Secretaria de Educação e validado pelo comitê científico. Dentro do Plano, quando há casos suspeitos de covid-19, a escola entra em contato com a Coordenação de Vigilância em Saúde (Covig), da SMS, que investiga, orienta e acompanha o caso.

Em Angra dos Reis, a obrigatoriedade do uso é apenas nas unidades de saúde e neste momento, a prefeitura não pretende voltar a exigir o uso de máscaras, mas disse que acompanha de perto os casos de covid no município.

A Prefeitura de Itaboraí também manteve o uso obrigatório em unidades de saúde e ressalta que segue monitorando a situação epidemiológica no âmbito municipal e avalia a possibilidade de restabelecer novas medidas, a partir da análise dos índices de positividade dos testes e dos dados de cobertura vacinal do município.

Em Japeri, a recomendação do uso de máscaras ocorre apenas em locais fechados, principalmente para os que apresentarem sintomas da doença. A prefeitura informou de que neste momento, o aumento do número de casos é pouco expressivo e que o município segue monitorando diariamente os novos casos de Covid-19.

A Prefeitura de Belford Roxo disse que a Secretaria Municipal de Saúde irá analisar os números da Covid-19 para verificar se vai recomendar ou não o uso de máscaras para crianças, idosos ou pessoas com comorbidades. A Secretaria fará ainda um estudo para saber se irá adotar medidas restritivas ou adotar o uso de máscara nas escolas.



A Prefeitura de Nilópolis também já está avaliando a situação atual do município e, informou que a partir da próxima semana, vai emitir um novo decreto com algumas medidas restritivas.