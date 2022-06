Uso de máscaras volta a ser obrigatório em instituições de ensino - Divulgação

Uso de máscaras volta a ser obrigatório em instituições de ensinoDivulgação

Publicado 02/06/2022 13:48 | Atualizado 02/06/2022 14:00

Rio- Além da Universidade Federal Fluminense e da Universidade Estadual do Rio de Janeiro , que divulgaram na terça (31) e quarta-feira (1º), respectivamente, que voltaram a tornar obrigatório o uso de máscaras em ambientes fechados, escolas particulares e instituições de ensino superior do Rio de Janeiro também decidiram retomar ou manter a medida de proteção devido ao aumento na taxa de positividade nos testes de covid-19.

A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) informou que já estava com o uso obrigatório desde o dia 28 de abril. Segundo a instituição, o Grupo de Trabalho Multidisciplinar para Enfrentamento à Pandemia de Covid-19 (GTCoronavírus) decidiu manter a recomendação do uso obrigatório de máscaras em ambientes fechados e da apresentação do passaporte vacinal nos campus da UFRJ.

As universidades Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) e Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio) também mantiveram o uso do acessório de proteção, no entanto, em todos os ambientes das instituições, sejam eles abertos ou fechados.

Escolas também se posicionam

Algumas escolas de rede particular também se posicionaram quanto ao retorno das máscaras. O Colégio Zaccaria, no Catete, Zona Sul do Rio, informou que volta a recomendar a utilização em espaços fechados e abertos também.

Já o Colégio São Bento, no Centro do Rio, mantém a obrigatoriedade apenas para os funcionários, mas ainda assim recomenda o uso pelos alunos.

O Colégio Pedro II, informou que neste momento a instituição está sugerindo o uso de máscara para todos que frequentam os espaços da escola e que nesta sexta (3), o Conselho Superior (Consup) vai deliberar sobre a retomada obrigatória do uso de máscara apenas em ambientes fechados.