Covid-19 já responde por 59,6% dos casos de SRAG em todo país - Reprodução

Publicado 02/06/2022 21:13

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) registrou, nesta quinta-feira (2), a confirmação de 5.437 novos casos e nenhuma morte por covid-19 nas últimas 24 horas. No total, foram contabilizados, até o momento, 2.203.684 casos e 73.830 óbitos.

A mediana do tempo de espera entre a solicitação até a reserva na enfermaria está em uma hora. Já nas UTI, a espera é de dez horas. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES), "não foi possível obter os dados de óbitos de Covid-19 nesta quinta-feira".



A taxa de ocupação das enfermarias e das UTis não foram atualizadas. Apesar disso, o painel mostra que 639 pessoas se recuperaram da doença, totalizando, desde o início da pandemia, 2.111.419 recuperados.



'Dia D' de vacinação no Rio



A Secretaria municipal de Saúde (SMS-RJ) realiza o 'Dia D' de vacinação nos postos de saúde da cidade do Rio neste sábado, das 8h às 17h. Segundo a pasta, mais de 450 pontos de vacinação espalhados pela cidade estarão abertos no dia.



Serão aplicadas as vacinas do sarampo para crianças de seis meses a quatro anos, da gripe para idosos e demais grupos prioritários da campanha, da covid-19 para quem ainda tiver alguma dose em aberto e, nas unidades de Atenção Primária, dos demais imunizantes do calendário da criança e do adolescente para atualização da caderneta de vacinação.