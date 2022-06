Segunda dose de reforço para pessoas com 50 anos ou mais - Prefeitura do Rio / Divulgação

Segunda dose de reforço para pessoas com 50 anos ou maisPrefeitura do Rio / Divulgação

Publicado 02/06/2022 18:57

Rio - A Prefeitura do Rio divulgou, na tarde desta quinta-feira (2), que partir desta sexta-feira (3) quem tem 50 anos ou mais poderá receber uma segunda dose de reforço contra a covid-19 para completar seu esquema vacinal. Segundo a pasta, o intervalo deve ser de pelo menos quatro meses da última dose.

Quem está com sintomas gripais não deve receber o imunizante, e sim procurar uma clínica da família ou centro municipal de saúde para realizar um teste de covid-19. Para ser vacinado, basta apresentar documento de identidade com CPF e comprovante de vacinação.

Paes recomenda uso de máscaras para idosos

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, recomendou uso de máscaras para pessoas idosas, com comorbidades e alunos da rede pública e privada durante uma coletiva no início da tarde desta quinta-feira (2) onde apresentou o cenário epidemiológico da capital.