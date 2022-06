Agentes foi atingido por um tijolo na cabeça - Divulgação

Rio - Um policial militar do Segurança Presente, que não teve o nome divulgado, foi atingido, na manhã desta quinta-feira (2), com uma tijolada na cabeça. O objeto, segundo apurado pela reportagem, foi arremessado por um estudante da Escola Municipal Francisco Jobim, no Méier, Zona Norte do Rio.



Estudantes jogam tijolo na cabeça de policial em frente à Escola Municipal Francisco Jobim, no Méier, Zona Norte.



Em um vídeo que circula na internet, é possível ver dois agentes em luta corporal com pelo menos quatro adolescentes. Em outro momento, um dos policiais atira para o alto para poder controlar a confusão.

Procurada por O DIA, a assessoria do Segurança Presente informou que o caso aconteceu "sem mais, nem menos", no momento em que os funcionários faziam patrulhamento pela região.

Disse ainda que antes do policial ser atingido pelo objeto, os estudantes jogaram uma tesoura para tentar machucá-lo. Além disso, ressaltou que os menores irão responder por ameaça, desacato e resistência. Um deles, inclusive, tem um mandado de busca em aberto, segundo o Segurança Presente.

A ocorrência foi registrada na 26ª DP (Méier). O policial foi atendido no Hospital Municipal Salgado Filho e liberado. Em nota, a Polícia Civil disse que "realiza diligências para apurar os fatos".