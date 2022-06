Mulher tenta impedir que agentes da Prefeitura do Rio apreendam mercadorias de camelô - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 02/06/2022 21:11 | Atualizado 02/06/2022 21:48

Rio - Um vídeo publicado pelo Movimento Unido do Camelô (MUCA), na tarde desta quinta-feira, causou revolta entre os camelôs da cidade do Rio. Nas imagens é possível ver o momento em que uma ambulante tenta impedir a apreensão de mercadorias por agentes de Fiscalização de Controle Urbano da Prefeitura do Rio na entrada da estação de metrô Carioca, no Centro do Rio.



Por pelo menos três minutos, a mulher e um agente se desentendem e puxam um saco com os produtos que estavam à venda. Outros camelôs que também estavam no local pedem para esperar a chegada de um homem, que seria o dono das mercadorias, mas o agente insiste em continuar a apreensão. Guardas municipais também tentam intervir na situação, pedindo para que a mulher deixe os agentes levarem as mercadorias, mas ela se recusa.

Em um determinado momento, bastante nervosa, a ambulante diz: "Não vai levar nada! Não vai. Se quiser me levar para a delegacia, me leva!", diz. Veja o vídeo:

O movimento que defende a luta dos camelôs publicou um texto mostrando indignação diante do ocorrido. "Aqui vemos uma camelô reagindo a tentativa da guarda municipal e da fiscalização em levar mercadoria de um parceiro que estaria no banheiro. Não há sossego para nenhum camelô, uma ida ao banheiro pode significar a perda de sua mercadoria e ferramenta de trabalho. Parabenizamos a coragem da guerreira que aparece aqui no vídeo se prontificando a defender nossos direitos. Sabemos que há sempre um risco de agressão física quando impedimos atos injustificáveis como esse".

Apesar da confusão, as mercadorias não foram apreendidas, segundo o MUCA. Procurada, a Secretaria de Ordem Pública (Seop) e a Guarda Municipal ainda não se pronunciaram.