Ainda não foram registradas prisões ou apreensões durante a operaçãoArquivo/Agência O Dia

Publicado 03/06/2022 07:37 | Atualizado 03/06/2022 09:06

Rio - Policiais Militares do 3ºBPM (Méier) realizam uma operação no Morro do Dezoito, em Água Santa, na Zona Norte, na manhã desta sexta-feira (3).



A ação acontece em conjunto com batalhões do 1º Comando de Policiamento de área (CPA). De acordo com a PM, o objetivo da operação é desarticular atividades criminosas relacionadas a roubos de veículos e roubos de carga, além de localizar e remover barricadas colocadas em vias públicas.



Nas redes sociais, moradores da região relataram um intenso tiroteio na comunidade no início desta manhã. Ainda não há informações sobre prisões ou apreensões.

Veja o vídeo:

Morro do 18 C.V em água Santa!!! pic.twitter.com/i7ynQnVKVI — CPX DA PENHA & CPX DO ALEMÃO OFC (@PenhaCpx) June 3, 2022

Operação no Complexo da Pedreira

A Polícia Militar realiza uma outra operação no Complexo da Pedreira, também na Zona Norte do Rio, na manhã desta sexta. De acordo com a corporação, a ação é feita por agentes do 41º BPM (Irajá). Ainda não há informações sobre prisões ou apreensões.