Prefeito Eduardo Paes esteve presente para o início das obras dos túneis - Beth Santos / Divulgação

Prefeito Eduardo Paes esteve presente para o início das obras dos túneisBeth Santos / Divulgação

Publicado 03/06/2022 16:30

Rio - A Prefeitura do Rio iniciou, na manhã desta sexta-feira (3), as obras estruturais e de revitalização de três importantes túneis da cidade: Rebouças, Zuzu Angel e Acústico Rafael Mascarenhas. O objetivo da intervenção é levar mais conforto e segurança para os motoristas. Segundo a Prefeitura, cerca de 220.000 veículos passam por essas vias diariamente.

"Essas obras fazem parte de um programa de recuperação dos túneis da cidade. O Túnel Noel Rosa, por exemplo, que mais parecia uma caverna, já está com outra cara. É muito tempo de abandono e agora eles vão seguir um padrão já realizado em outros túneis novos, como no Marcello Alencar. Trouxemos técnicas de modernização, melhoraremos a sinalização, o monitoramento, o piso. São túneis muito antigos", explicou o prefeito Eduardo Paes.

fotogaleria

De acordo com o projeto, a reforma do Túnel Rebouças, que faz a ligação entre as zonas Norte e Sul do município, custará R$ 57,4 milhões e vão se estender por 18 meses. Já as intervenções no Zuzu Angel e no Acústico Rafael Mascarenhas, que conectam os bairros Gávea e São Conrado, durarão um ano e terão o custo de R$ 27,2 milhões. As obras serão feitas durante a noite, entre 22h e 5h, de domingo a quinta-feira.

A Prefeitura do Rio informou que o principal ponto de ação será o combate aos danos causados pela poluição e as infiltrações nas abóbodas, que receberão um novo sistema de drenagem e impermeabilização. Com isso, a Secretaria de Infraestrutura fará o revestimento das paredes laterais da galeria Rio Comprido-Cosme Velho com placas de concreto claras, revestidas com uma película que pretende dificultar ações de vandalismo. O material é semelhante ao utilizado em obras de outros túneis da cidade.

O projeto também prevê o recapeamento das pistas, além de serviços de limpeza e pintura, desobstrução de canaletas d'água e instalação de novas sinalizações de trânsito. "Já estamos fazendo a obra de recuperação do Túnel Noel Rosa e agora faremos um trabalho semelhante nestes três túneis. Vamos fazer uma recuperação estrutural total deles", afirmou a secretária de Infraestrutura, Jessick Trairi.

CET-Rio monta esquema especial de trânsito

O Túnel Rebouças será interditado no sentido Lagoa, de domingo a quinta-feira, das 22h às 5h. Nesta primeira etapa, as interdições estão previstas para ocorrer até o dia 19 de dezembro. Com a intenção de minimizar os impactos da intervenção e viabilizar um desvio, os veículos que estiverem no Rio Comprido em direção à Lagoa deverão seguir pela faixa reversível que será montada na galeria de sentido oposto.

Para possibilitar a manutenção de rotina no sentido oposto do Rebouças, nos dias 14/6, 28/6, 12/7, 26/7, 9/8, 23/8, 13/9, 27/9, 11/10, 25/10, 8/11, 22/11 e 6/12, terças-feiras, o túnel será fechado apenas no sentido Centro.

"O Rebouças é o principal túnel da cidade. Por isso colocamos as intervenções no horário noturno. Quando tivermos um jogo de grande porte no Maracanã, vamos atrasar um pouco o início da interdição para permitir a saída dos torcedores", informou o presidente da CET-Rio, Joaquim Dinis.

Já os túneis Zuzu Angel e Acústico Rafael Mascarenhas serão interditados para a primeira etapa da obra, no sentido Gávea, de domingo a quinta-feira, das 22h às 5h, até o dia 28 de julho. Sendo assim, o trânsito será desviado para a Avenida Niemeyer, que funcionará em mão dupla.

Com o intuito de viabilizar a manutenção de rotina dos túneis Zuzu Angel e Acústico Rafael Mascarenhas, a interdição será no sentido oposto, São Conrado, nos dias 15/6, 29/6, 13/7 e 27/7, sempre às quartas-feiras, das 23h50 às 4h30. Nesses dias, a interdição no sentido Gávea estará suspensa.

A Prefeitura do Rio informou que uma sinalização específica será instalada para orientar e alertar os motoristas, e as condições do trânsito serão monitoradas quanto a eventuais impactos.

'Luz Maravilha' modernizou iluminação

A primeira fase de revitalização dos túneis Rebouças, Zuzu Angel e Acústico começou em outubro de 2021, com a modernização da iluminação das vias por meio do programa Luz Maravilha. Nos dois últimos, foram instalados 1.300 projetores de LED. A disposição das luminárias tem três fileiras na entrada que, ao longo do túnel, se tornam uma só.

De acordo com o projeto, essa medida serve para que o impacto da luminosidade, durante o dia, seja reduzido com mais eficiência, e os motoristas que trafegam pelo complexo de túneis não sintam uma diferença brusca entre o lado de dentro e fora das vias.

Já no Rebouças, que conta com 2.800 metros, o programa Luz Maravilha substituiu os antigos pontos de luz de vapor sódio por 2.704 luminárias de LED.

Obras do Túnel Noel Rosa seguem o cronograma

O Túnel Noel Rosa, que liga os bairros da Grande Tijuca à Zona Norte do Rio, receberam um sistema de iluminação com 863 projetores LED e medidas antifurto. As obras de revitalização começaram no início de abril.

De acordo com a Prefeitura do Rio, a via recebeu uma lavagem hidráulica e teve suas canaletas d’água desobstruídas. Na última semana, as equipes da Secretaria de Infraestrutura, que atuam no local, deram início à operação de revestimento das paredes com a instalação de placas de cimento de 12 milímetros de espessura. O projeto da obra, com duração de 12 meses, também prevê a recuperação das juntas de dilatação das pistas e do pavimento, além de instalação de novas sinalizações de trânsito, pintura e limpeza geral.