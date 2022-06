Segundo a polícia, também foram encontradas na casa de um dos suspeitos, diversas peças de carros roubados - Divulgação

Publicado 03/06/2022 21:21 | Atualizado 03/06/2022 21:39

Rio - Dois homens foram presos, nesta sexta-feira (3), suspeitos de receptação qualificada em Irajá, na Zona Norte do Rio. A dupla mantinha uma oficina clandestina com diversas peças de carros roubados. As identificações dos suspeitos não foram divulgada.

Os dois, de 31 e 29 anos, foram encontrados pelos agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) na oficina clandestina. Além das apreensões, os agentes da especializada encontraram peças de carros na casa de um dos suspeitos.

Os homens e o material apreendido foram levados para a sede da DRFA, na Cidade da Polícia, na Zona Norte, onde o caso foi registrado. Os homens serão encaminhados ao sistema prisional e ficarão à disposição da Justiça.