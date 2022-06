Evento que lançou o convênio aconteceu no Museu Museu da História e Cultura Afro-Brasileira - Samuel Barcelos / Prefeitura do Rio

Publicado 03/06/2022 19:03 | Atualizado 03/06/2022 19:06

Rio - A Prefeitura do Rio, o Ministério Público Federal (MPF) e a Procuradoria da República do Estado do Rio assinaram, nesta sexta-feira (3), um convênio para divulgação do turismo na região conhecida como Pequena África, na Zona Portuária da cidade. O evento, no Museu da História e Cultura Afro-Brasileira, também apresentou um novo guia turístico do local.

O programa de apoio ao turismo étnico-cultural de base comunitária é uma iniciativa da Secretaria de Governo e Integridade Pública e da Secretaria Especial de Turismo, em parceria com a Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto e com a Riotur. O projeto tem o objetivo de apoiar atividades que promovam cultura, lazer, educação, ciência, esporte e ações comunitárias nos bairros de Saúde, Gamboa e Santo Cristo.

Essa área, na Zona Portuária do Rio, recebeu o apelido de “Pequena África” pelo sambista Heitor dos Prazeres por estar diretamente ligada à história e à herança africana da cidade. O documento foi assinado pelo MPF, Secretaria de Governo e Integridade Pública, Coordenadoria Executiva de Promoção da Igualdade Racial (Cepir), Conselho Municipal de Defesa dos Direitos do Negro (Comdedine) e Companhia de Desenvolvimento da Região do Porto (Cdurp).

O secretário de Governo e Integridade Pública, Tony Chalita, comentou o lançamento do projeto. "Estamos comprometidos com o desenvolvimento desta região, que vem sendo foco de diversas ações da Prefeitura e acreditamos que este novo convênio dará excelentes resultados, no fomento ao turismo, à gastronomia e ao reconhecimento da importância histórica da Pequena África para a cidade."

O evento também marcou o lançamento do guia turístico cultural e gastronômico da Pequena África. De acordo com a Prefeitura do Rio, o intuito é incentivar a visitação na região, indicando e promovendo circuitos a pé, museus, visitas guiadas, pontos de interesse histórico, bares, restaurantes entre outras atrações. A versão digital do guia pode ser acessada neste link

"O Rio tem um potencial turístico enorme a ser explorado para além das belezas naturais, dos cartões postais e da Zona Sul. Essa região, tão importante do ponto de vista histórico e cultural, precisa ser divulgada e valorizada, não só para os turistas internacionais, mas também para os próprios brasileiros e cariocas", disse o Secretário de Turismo, Antônio Mariano.

A apresentação do projeto foi feita pelos procuradores Sergio Suiama e Jaime Mitropoulos, do MPF, pelo vice-presidente da Comdedine, Bruno Franco, pelo coordenador executivo da Cepir, Jorge Freire, e pela presidente do Comdedine, Fátima Malaquias.

"Lançamos, hoje, o guia turístico cultural e gastronômico da Pequena África. Também conseguimos formalizar uma parceria com o Ministério Público Federal, órgão que tem sido o fiscal e acompanhador de todas as relações em torno do Cais do Valongo, o patrimônio reconhecido pela Unesco que guarda todo o legado do processo de escravização de negros e negras por todos o Brasil. O Cais do Valongo é o local mais importante e representativo do processo diaspórico dos negros. O Ministério Público, além de fiscalizar, também coopera na busca de soluções para entregarmos um patrimônio vivo, potente, que dialogue com seu entorno, que é a Pequena África", diz Jorge Freire.