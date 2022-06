Júri popular de Flordelis dos Santos de Souza ocorreria nesta segunda-feira (6) - Michel Jesus/ Câmara dos Deputados

Júri popular de Flordelis dos Santos de Souza ocorreria nesta segunda-feira (6)Michel Jesus/ Câmara dos Deputados

Publicado 03/06/2022 17:13

A filha da pastora Marzy Teixeira e a neta, Rayane dos Santos, também tiveram o julgamento adiado. No entanto, a sessão foi mantida para outros dois filhos de Flordelis: Simone dos Santos Rodrigues e André Luiz Oliveira, já que a defesa não tinha pedido o adiamento da audiência. Todos são acusados de envolvimento na morte do pastor Anderson do Carmo.

Condenados





O filho afetivo Carlos Ubiraci Francisco da Silva foi condenado pelo crime de associação criminosa armada a dois anos, dois meses e 20 dias de reclusão em regime inicialmente semiaberto. Em novembro de 2021, já haviam sido condenados Flávio dos Santos Rodrigues, filho biológico de Flordelis, e Lucas Cezar dos Santos de Souza, filho adotivo da ex-parlamentar. Em abril deste ano, o Tribunal do Júri de Niterói condenou outros quatro réus . O filho biológico de Flordelis, Adriano dos Santos Rodrigues, foi condenado a quatro anos, seis meses e 20 dias de reclusão em regime inicialmente semiaberto por uso de documento ideologicamente falso e associação criminosa armada. O ex-policial militar Marcos Siqueira Costa, a cinco anos e 20 dias, em regime inicialmente fechado, e sua esposa Andrea Santos Maia, a quatro anos, três meses e dez dias de prisão em regime inicialmente semiaberto.O filho afetivo Carlos Ubiraci Francisco da Silva foi condenado pelo crime de associação criminosa armada a dois anos, dois meses e 20 dias de reclusão em regime inicialmente semiaberto. Em novembro de 2021, já haviam sido condenados Flávio dos Santos Rodrigues, filho biológico de Flordelis, e Lucas Cezar dos Santos de Souza, filho adotivo da ex-parlamentar.

Flávio foi sentenciado a 33 anos 2 meses e 20 dias de reclusão em regime inicialmente fechado por homicídio triplamente qualificado consumado, porte ilegal de arma de fogo, uso de documento ideologicamente falso e associação criminosa armada. Ele foi denunciado como autor dos disparos que mataram o pastor.

Já Lucas Cezar foi condenado por homicídio triplamente qualificado a nove anos de prisão em regime inicialmente fechado. Ele foi acusado de ter sido o responsável por adquirir a arma usada no assassinato do pastor.