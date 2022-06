No local, que funcionava a mais de uma década, foram apreendidas 81 máquinas de azar, 36 Computadores, 32 Carcaças de máquinas caça níquel e R$ 5.940,00 em espécie - Divulgação

No local, que funcionava a mais de uma década, foram apreendidas 81 máquinas de azar, 36 Computadores, 32 Carcaças de máquinas caça níquel e R$ 5.940,00 em espécieDivulgação

Publicado 03/06/2022 22:26

Rio – Agentes do 27º BPM (Santa Cruz) estouraram, no início da madrugada desta sexta-feira (3), um dos maiores bingos clandestinos em funcionamento da Zona Oeste, localizado em Santa Cruz. No local foram apreendidas 81 máquinas de jogos de azar, 36 computadores, 32 carcaças de máquinas caça níquel e R$ 5.940,00 em espécie. Cerca de 60 pessoas estavam no local no momento da ação.



A operação tinha como objetivo coibir ações criminosas na área. De acordo com as investigações, o local, na Rua Dom Pedro I, estaria funcionando há mais de uma década. A ocorrência foi encaminhada à 36ª DP (Santa Cruz) para apreciação da autoridade policial.