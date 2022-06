Flordelis - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 03/06/2022 15:12

Rio - A defesa da ex-deputada federal Flordelis entrou com um pedido no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro solicitando o adiamento do julgamento da ex-parlamentar, marcado para a segunda-feira (6). Segundo o advogado Anderson Rollemberg, o resultado de algumas perícias ainda não foram anexadas ao processo. "Seria prejudicial o julgamento sem o resultado", disse a defesa ao DIA.

Procurado, o Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) ainda não tomou conhecimento do pedido, portanto, até o momento, a sessão da ré e de outros quatro réus acusados de envolvimento na morte do pastor Anderson do Carmo, está mantida.

Essa é a segunda vez que a defesa de Flordelis tenta intervir no julgamento. Em maio, os advogados da ex-deputada pediram a transferência da audiência do Tribunal do Júri de Niterói para o Rio. No entanto, o desembargador Celso Ferreira Filho, da 2ª Câmara do TJRJ negou o pedido.

De acordo com a decisão, entre os argumentos estabelecidos pela defesa da ex-deputada para a transferência de seu julgamento estão "o resguardo da ordem pública", alegando que o caso gerou comoção e perturbação na comarca de Niterói, em razão da "vítima ser uma pessoa pública e amplamente conhecida na região onde foi morta".