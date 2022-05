A ex-deputada federal Flordelis e outros nove réus serão submetidos a júri popular. - Divulgação

Publicado 20/05/2022 17:40

Rio - O desembargador Celso Ferreira Filho, da 2ª Câmara do Tribunal de Justiça do Rio, negou o pedido da ex-deputada federal Flordelis de transferência do Tribunal do Júri de Niterói para o Rio. O julgamento de Flordelis de outros quatro réus acusados de envolvimento na morte do pastor Anderson do Carmo, está marcada para o dia 6 de junho.

De acordo com a decisão, entre os argumentos estabelecidos pela defesa da ex-deputada para a transferência de seu julgamento estão "o resguardo da ordem pública", alegando que o caso gerou comoção e perturbação na comarca de Niterói, em razão da "vítima ser uma pessoa pública e amplamente conhecida na região onde foi morta".

"Assevera que nas sentenças já proferidas, a magistrada deixa patente sua posição parcial ao empregar os vocábulos 'bárbaro', 'repugnante' e 'desprezível' para caracterizar o crime supostamente encomendado", discorre a peça.

Ainda segundo a decisão obtida pelo DIA, a defesa alegou não ter sido intimada a respeito do reagendamento do julgamento, adiado para o dia 6 de junho, "tomando conhecimento da postergação através da mídia".

"Apesar dos esforços defensivos, a argumentação expendida não demonstra haver efetiva quebra de imparcialidade do júri ou da segurança da requerente, sendo a notoriedade do feito e mera presunção de comprometimento dos jurados insuficientes para autorizar o desaforamento pretendido", escreveu o desembargador Celso Ferreira Filho.