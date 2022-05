Fernanda Carvalho morreu em março após ser envenenada - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Em um dos vídeos postados, obtido pelo MH, membros da família aparecem ao som de uma oração. "Todos familiares amigos a sua espera. Força Nana, todos por você sempre", afirmou a madrasta na legenda. Em outro, ao som de uma música gospel, Cíntia pediu a recuperação da jovem. "Você vai vencer. Eu creio", disse.



Rio - Suspeita de envenenar os enteados, Cíntia Mariano Dias postou em redes sociais vídeos nos quais deseja a melhora no estado de saúde de Fernanda Carvalho, 22 anos. Em março, a jovem faleceu em decorrência de envenenamento após passar 12 dias internada. No domingo passado (15), o irmão dela, de 16 anos, foi internado após ser envenenado em um almoço na casa do pai. Cíntia foi presa nesta sexta-feira (20) depois de prestar depoimento na 33ª DP (Realengo).Em um dos vídeos postados, obtido pelo MH, membros da família aparecem ao som de uma oração. "Todos familiares amigos a sua espera. Força Nana, todos por você sempre", afirmou a madrasta na legenda. Em outro, ao som de uma música gospel, Cíntia pediu a recuperação da jovem. "Você vai vencer. Eu creio", disse.Fernanda Carvalho, 22 anos, morreu em março após ser envenenada. #ODia

Os sintomas do envenenamento de Fernanda começaram a aparecer após um almoço na casa em que o pai morava com a madrasta, em Padre Miguel, Zona Oeste. A jovem chegou a ser internada mas, após 12 dias, não resistiu e faleceu. Em princípio, membros da família acharam que ela havia morrido de causas naturais.



No domingo (15), o irmão dela foi internado no Hospital Albert Schweitzer, em Realengo, com os mesmos sintomas. Após quatro dias, o jovem recebeu alta médica. "A direção do Hospital Albert Schweitzer informa que o paciente deu entrada na unidade no último domingo (15), realizou os exames e procedimentos necessários e recebeu alta hospitalar ontem (19)", informou a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), em nota.