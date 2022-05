Portal dos Procurados divulga cartaz de homem acusado de tentativa de homicídio - Divulgação

Portal dos Procurados divulga cartaz de homem acusado de tentativa de homicídio Divulgação

Publicado 20/05/2022 22:59

Rio - O Portal dos Procurados divulgou na quarta-feira (18) um cartaz pedindo informações que ajudem na localização de um homem suspeito de tentar matar o vizinho, deficiente físico, com mais de 20 facadas, em Curicica, na Zona Oeste do Rio.

O crime ocorreu na quinta-feira da semana passada (12) envolvendo Douglas Roubanes, de 32 anos, e Edvaldo Alves de Santana Filho, também de 32, que já é considerado um foragido da Justiça. Segundo investigações da 32ª DP (Taquara), Edvaldo tentou assassinar a vítima, que estava dormindo.

Após a tentativa de homicídio, Douglas conseguiu pedir ajuda aos vizinhos mesmo com várias perfurações pelo corpo e muito ensanguentado. Ele foi levado para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste, e seu quadro clínico é estável.

Segundo a polícia, mesmo depois da realização da perícia técnica no local do crime, Edvaldo retornou, ameaçou e tentou agredir os vizinhos que testemunharam a tentativa de homicídio. As investigações apontam que o criminoso pode estar escondido na casa de parentes. A 34ª Vara Criminal da Comarca da Capital já emitiu um pedido de prisão temporária contra o autor do crime.