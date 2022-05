Fernanda Carvalho, 22 anos, foi vítima de envenenamento - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Publicado 20/05/2022 18:56 | Atualizado 20/05/2022 21:06

Rio - A Justiça do Rio decretou, na tarde desta sexta-feira (20), a prisão de Cíntia Mariano Dias, por suspeita de envenenar os enteados em Padre Miguel, na Zona Oeste do Rio. Ela foi presa no início da noite desta sexta após prestar depoimento na 33ª DP (Realengo). No domingo, o enteado dela, de 16 anos, foi internado no Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, com sinais de envenenamento após almoçar na casa do pai, em Padre Miguel, Zona Oeste. A irmã dele, Fernanda Carvalho, 22 anos, morreu com os mesmos sintomas, em março deste ano.



Na ocasião, membros da família e amigos acreditaram que a morte da jovem teria acontecido de causas naturais. "Ela faleceu em março e ninguém desconfiava de que seria envenenamento. No domingo, o irmão dela teve os mesmos sintomas que ela depois de almoçar na casa do pai. Foi parar no hospital, ficou internado e descobriram que ele tinha sido envenenado. Parece que ele viu um negócio azul no feijão", disse uma amiga da família que preferiu não se identificar.



A mãe dos dois, Jane Carvalho, afirmou nas redes sociais, que houve negligência por parte dos médicos quando Fernanda foi internada. "Me recordo que, no terceiro dia, perguntei ao médico se ela não tinha sido envenenada. Mãe sente, mãe vem da alma quando ela quer salvar suas crias. Eles disseram que não, inclusive foram negligentes ao dizer que fizeram o exame toxicológico nela, o que não foi feito. No hospital, nem é feito esse exame. Não imaginávamos nunca que isso teria sido um homicídio", afirmou Jane.



Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que o adolescente recebeu alta nesta quinta-feira (19) depois de quatro dias internado.