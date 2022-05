Rodoviários do Rio entraram em greve em março passado e paralisação causou transtornos - Reprodução TV Globo

Publicado 20/05/2022 17:59 | Atualizado 20/05/2022 18:17

Rio - O Sindicato dos Rodoviários do Rio pediu, nesta sexta-feira (20), por meio de petição, ao Tribunal Regional do Trabalho (TRT-RJ) que seja designada nova audiência para julgamento do dissídio da categoria. Os trabalhadores do setor estão sem reajuste há três anos. De acordo com o presidente do Sindicato dos Rodoviários, Sebastião José da Silva, nesta quinta-feira (19), pela segunda vez, o TRT/RJ suspendeu a audiência sobre o conflito coletivo."Ficou mais do que evidente diante da postura do TRT, que não colocou na pauta de ontem (quinta-feira) o julgamento do dissídio da categoria e nem a greve, que havia uma conexão entre o aumento dos trabalhadores e a discussão entre prefeitura e as empresas de ônibus, realizada na justiça civil, sobre o aumento da tarifa", avaliou Silva. Nesta quinta-feira (19), após várias rodadas de negociações, entre integrantes do Rio Ônibus, que representa os empresários, e a Prefeitura do Rio, foram acertadas medidas durante audiência realizada na 8ª Vara de Fazenda Pública. Na ocasião, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) obteve um acordo parcial na ação de caducidade da concessão do transporte coletivo, firmado com o município do Rio e as empresas de ônibus.Com o pacto, o transporte público do município deverá passar por mudanças em um prazo de seis meses. Entre os principais pontos, estão a retomada do serviço de BRT pelo município, extinguindo parcialmente o contrato de concessão referente a essa operação; a renúncia pelos consórcios de participação das licitações relativas ao serviço de bilhetagem eletrônica enquanto operadores do sistema; mudanças no critério de remuneração do serviço e a antecipação do encerramento do contrato de concessão."Foi a segunda vez que o TRT suspendeu nossa audiência; o que deixou claro que a situação do sindicato só seria resolvida após a definição do aumento da tarifa, provando que uma coisa estava dependendo da outra. Agora o tribunal precisa julgar a greve da categoria, para sabermos o rumo que iremos tomar, pois continuamos em estado de greve ", disse Silva.Conforme o presidente do sindicato, os trabalhadores estão há três anos sem reajuste de salários, cesta básica e demais benefícios. Ainda segundo Sebastião, a categoria está inconformada com "a falta de sensibilidade e de consciência por parte dos empresários e da própria prefeitura".