61ª DP (Xerém) - Divulgação/Polícia Civil

Publicado 20/05/2022 17:57

Rio - Um homem, sem a identificação revelada, foi preso nesta sexta-feira (20) suspeito de matar um conhecido por uma dívida de R$ 280. Os policiais da 61ª DP (Xerém) localizaram o criminoso no distrito de Xerém, em Duque de Caxias, onde o crime foi cometido em março deste ano.

Segundo as investigações, a vítima foi até a casa do autor para cobrar a dívida. Os dois discutiram e o suspeito golpeou o homem três vezes com uma barra de ferro. Em seguida, levou o ferido para um local deserto.

A vítima não morreu imediatamente e foi encaminhada para um hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Contra o autor do crime, foi cumprido um mandado de prisão preventiva. Não há a informação da relação entre os dois.