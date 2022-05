Uma cratera se abriu na calçada da Rua Cosme Velho - Cleber Mendes/Agência O Dia

Uma cratera se abriu na calçada da Rua Cosme VelhoCleber Mendes/Agência O Dia

Publicado 20/05/2022 16:36

Rio - O chão cedeu e uma cratera foi aberta, na noite desta quinta-feira (20), na calçada da Rua Cosme Velho, na altura do número 985, bem em frente à bilheteria das vans que levam ao Cristo Redentor, no Cosme Velho, Zona Sul do Rio. Segundo alguns moradores, há anos eles vinham avisando à prefeitura que o chão parecia que ia ceder.

"Sou nascido e criado aqui. Há mais de dois anos, desde antes da pandemia, vínhamos alertado o pessoal da prefeitura sobre esse problema. O Rio Carioca passa aqui embaixo e agora a laje que sustenta a calçada cedeu de vez", reclamou o agrônomo Luís Guilherme Roma.

fotogaleria

A Águas do Rio informou que enviou equipe ao local e verificou que a rede de distribuição de água da região não foi atingida. "Apenas dois ramais de abastecimento pontuais foram danificados e serão reparados assim que a obra de recuperação da área for realizada", esclareceu nota da concessionária.

"A subprefeitura chegou cedo ao local e garantiu a mobilização dos órgãos e a interdição parcial da área para evitar acidentes. Vamos acompanhar os trabalhos buscando a máxima celeridade na execução das intervenções necessárias", disse Flávio Valle, subprefeito da Zona Sul.

Outra cratera